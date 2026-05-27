Российские штурмовики группировки войск «Центр» на мотоциклах прорвались к Новопавловке в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» ... в ходе активных наступательных действий вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Командир разведывательного взвода Виталий Сахно рассказал, что штурмовики ВС РФ неожиданно зашли с флангов на мотоциклах, преодолев различные инженерные заграждения, в том числе мины типа лепесток и ежи.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на границе с Белгородской областью. Пункт управления БПЛА был выявлен в трех километрах от границы РФ.

Ранее экипаж российского танка Т-80 не дал ВСУ провести ротацию в Сумской области.