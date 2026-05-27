Война США и Израиля против Ирана
Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

Развожаев: сбито 14 БПЛА в районе Северной стороны, бухт Севастопольской и Омега
Российские военные продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уже сбито 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега», — написал он.

Развожаев также напомнил об изменении порядка подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена звучит три раза, после чего отключается.

Как пояснил губернатор, такая мера введена для того, чтобы громкий и продолжительный сигнал не мешал работе сил противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп.

Он уточнил, что прекращение звучания сирены не означает отмену угрозы, и призвал жителей ориентироваться только на официальные сообщения об отбое воздушной тревоги.

Предыдущая атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь произошла в ночь на 17 мая. Тогда Развожаев сообщал, что военные сбили 25 БПЛА. При этом обломки сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города наблюдались перебои с электроснабжением.

Тогда губернатор отдельно отметил, что один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, уточнил Развожаев.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.

 
