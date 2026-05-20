В Ростове-на-Дону при атаке украинских беспилотников пострадал человек

Слюсарь: житель Ростова-на-Дону пострадал при падении обломков БПЛА на дом
Мужчина пострадал в результате атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на 24-этажный дом. Здание еще не введено в эксплуатацию, подчеркивается в заявлении.

«Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь», — сообщил глава региона.

По его словам, украинские дроны были перехвачены над Ростовом-на-Дону и Каменск-Шахтинским, а также в четырех районах. Среди них — Семикаракорский, Зеленоградский, Миллеровский и Сальский.

Губернатор предупредил, что в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

В ночь на 20 мая над территорией России уничтожили 273 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в 15 областях, столичном регионе, Крыму, Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Ставропольском крае во время атаки беспилотников пострадали два человека.

 
