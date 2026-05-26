В Минобороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских ракет большой дальности

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, средствами ПВО также оказались уничтожены 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

25 мая Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным ведомства, вражеские дроны были ликвидированы над территориями 14 регионов страны. Целями Вооруженных сил Украины были Белгородская, Брянская и Калужская области, а также Костромская, Курская и Липецкая. Кроме того, БПЛА уничтожены над Орловской, Смоленской и Рязанской областями. Беспилотники были в том числе обнаружены и уничтожены силами ПВО в Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым.

