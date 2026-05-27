Военные США нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные уничтожили в восточной части Тихого океана лодку, которая, предположительно, участвовала в перевозке наркотиков. Об этом Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило на своей странице в социальной сети X.

В результате нанесенного по лодке удара один наркоторговец был ликвидирован, двое других выжили. Военные уведомили береговую охрану США, чтобы начались поиски выживших.

В заявлении SOUTHCOM утверждается, что лодка перемещалась по известным путям наркотрафика и перевозила наркотики.

В ходе проведения операции американские военные потерь не понесли.

27 апреля сообщалось, что американские военнослужащие поразили в Тихом океане судно, которое якобы использовали наркоторговцы.

19 апреля Вооруженные силы США нанесли удар по судну, предположительно, принадлежавшему наркоторговцам. Корабль подвергся атаке, находясь в акватории Карибского моря. Как рассказали в Южном командовании американских войск, он «шел вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков».

Ранее американские военные ликвидировали пятерых предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.

 
