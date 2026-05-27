Пленный ВСУ рассказал о бегстве командования с позиций

Командование батальона 54-й бригады украинских войск сбежало с позиций, бросив своих военных на Славянско-Краматорском направлении. Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный Сергей Соколенко.

Он уточнил, что находился на позициях около трех месяцев. Командование его батальона обещало вывести в тыл Соколенко и другого военного в течение месяца.

«В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало. <...> А другое руководство тоже обещало, что нас выведут», — отметил пленный.

Соколенко добавил, что командование знало, что они находятся в окружении. Когда боец предложил сослуживцу сдаться в плен, так как их выводить не собираются, тот ему стал угрожать.

20 мая сообщалось, что украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов сдался в плен ВС РФ и заявил, что не хочет возвращаться домой.

По информации агентства, Михайлов передал российской стороне десятки координат объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — данные украинских позиций, пунктов управления и дислокации, стратегические объекты и других целей.

Ранее украинский военный сдался в плен российскому беспилотнику.