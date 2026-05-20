Украинский контрразведчик передал ВС РФ десятки координат ВСУ

ТАСС: контрразведчик Михайлов сдался в плен ВС РФ и не захотел вернуться домой

Украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Михайлов сдался в плен ВС РФ и заявил, что не хочет возвращаться домой. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Михайлов передал российской стороне десятки координат объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — данные украинских позиций, пунктов управления и дислокации, стратегические объекты и других целей.

Контрразведчик добавил, что сдался в плен на Запорожской направлении. В разговоре с агентством он уточнил, что не хочет возвращаться на Украину.

Накануне военнослужащий украинской армии Андрей Лыло в феврале сдался в плен российскому беспилотнику.

Лыло после мобилизации проходил обучение в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Затем он попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в феврале был направлен на линию фронта в Днепропетровской области.

2 мая сообщалось, что украинские военнослужащие на Славянском направлении сдались в плен после контакта с российским беспилотником.

Ранее сообщалось, что служивший с 2014 года контрразведчик ВСУ сдался в российский плен.