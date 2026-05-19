Война США и Израиля против Ирана
Украинский военный сдался в плен российскому беспилотнику

РИА Новости: солдат ВСУ сдался российскому дрону в Днепропетровской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий украинской армии Андрей Лыло в феврале сдался в плен российскому беспилотнику. Об этом солдат рассказал РИА Новости.

Лыло после мобилизации проходил обучение в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Затем он попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в феврале был направлен на линию фронта в Днепропетровской области.

Во время потепления их блиндаж затопило, и Лыло перевели на другую позицию, где находились еще двое украинских солдат. Один из них подорвался на мине, а второй был уничтожен беспилотником.

Лыло остался в практически разбитом блиндаже, где невозможно было спрятаться. Спасая свою жизнь, солдат показал пролетавшему над украинскими позициями российскому беспилотнику, что сдается. Ему с дрона сбросили рацию, с помощью которой украинский военный вышел к российским бойцам и сдался.

2 мая сообщалось, что украинские военнослужащие на Славянском направлении сдались в плен после контакта с российским беспилотником.

Ранее сообщалось, что служивший с 2014 года контрразведчик ВСУ сдался в российский плен.

 
