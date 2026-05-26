В Германии объяснили, чем для Европы является применение Россией ракеты «Орешник»

Россия, применив в ходе ударов по Украине ракетный комплекс «Орешник», отправила сигнал Европе. Об этом немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил телеканалу ARD.

По его мнению, использовав «Орешник», Москва отправило европейским странам послание о том, что у российской стороны есть оружие, которое можно использовать для ударов по любой точке Европы. Защиты от такого оружия нет.

26 мая Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в республике заметно усилило сдерживающий эффект в отношении Запада.

В этот же день заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна поразить европейские заводы по производству дронов для Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине пересчитали мощность удара «Орешника» в прилеты «Гераней».