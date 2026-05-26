Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Германии объяснили, чем для Европы является применение Россией ракеты «Орешник»

Эксперт Ланге: применение «Орешника» является российским предупреждением Европе
Министерство обороны РФ

Россия, применив в ходе ударов по Украине ракетный комплекс «Орешник», отправила сигнал Европе. Об этом немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил телеканалу ARD.

По его мнению, использовав «Орешник», Москва отправило европейским странам послание о том, что у российской стороны есть оружие, которое можно использовать для ударов по любой точке Европы. Защиты от такого оружия нет.

26 мая Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в республике заметно усилило сдерживающий эффект в отношении Запада.

В этот же день заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна поразить европейские заводы по производству дронов для Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине пересчитали мощность удара «Орешника» в прилеты «Гераней».

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!