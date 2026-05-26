Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме напомнили, что «Орешник» достает до заводов в ЕС, производящих дроны для ВСУ

Депутат Журавлев: «Орешник» достанет до заводов ЕС по производству дронов для ВСУ
Министерство обороны РФ

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна поразить европейские заводы по производству дронов для ВСУ, Западу следует прекратить поставки оружия Украине. Об этом News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, «на украинском примере» Россия показала, что обладает внушительным арсеналом средств поражения, которые западные системы ПВО не могут сбить.

«Это, скорее, сигнал Западу — в случае если продолжатся поставки военной техники ВСУ, «Орешник» легко достанет до каждого европейского завода, производящего комплектующие для дронов», — заявил Журавлев.

В связи с этим он призвал «не просто намекать на это, а хотя бы разок продемонстрировать».

Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!