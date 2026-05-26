Депутат Журавлев: «Орешник» достанет до заводов ЕС по производству дронов для ВСУ

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна поразить европейские заводы по производству дронов для ВСУ, Западу следует прекратить поставки оружия Украине. Об этом News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, «на украинском примере» Россия показала, что обладает внушительным арсеналом средств поражения, которые западные системы ПВО не могут сбить.

«Это, скорее, сигнал Западу — в случае если продолжатся поставки военной техники ВСУ, «Орешник» легко достанет до каждого европейского завода, производящего комплектующие для дронов», — заявил Журавлев.

В связи с этим он призвал «не просто намекать на это, а хотя бы разок продемонстрировать».

Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.