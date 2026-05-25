На Украине пересчитали мощность удара «Орешника» в прилеты «Гераней»

Одно попадание ракеты «Орешник» в неядерном варианте сопоставимо по разрушительной силе с одновременным ударом 36 дронов «Герань» с усиленной боевой частью. Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

Журналисты сделали такие выводы, проанализировав следы от ударов «Орешником» по объекту в Белой Церкви, где были обнаружены несколько воронок диаметром до трех метров и глубиной до двух метров.

Экспертами энергия взрыва оценивается в диапазоне от 50 до 90 килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в публикации.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

