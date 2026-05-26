Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В России ночью отразили атаки более полусотни украинских беспилотников

Минобороны: над регионами России за ночь перехватили 59 украинских дронов
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Более полусотни украинских дронов сбили над территорией России в ночь на 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В период с 20:00 мск 25 мая <...> до 7:00 мск 26 мая <...> дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, часть целей ликвидировали в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской. Также атаки отразили в Крыму, Смоленской и Новгородской областях.

Утром 26 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что российские средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к границам региона. После этого в российском субъекте отменили беспилотную опасность, действовавшую более двух часов.

Накануне в Михайловском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два сотрудника МЧС России. Беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на неэксплуатируемое здание, из-за чего начался пожар. На место происшествия прибыли огнеборцы, но подверглись повторному удару украинского дрона.

Ранее эксперт рассказал, где не стоит прятаться от атак беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!