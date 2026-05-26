В России ночью отразили атаки более полусотни украинских беспилотников

Минобороны: над регионами России за ночь перехватили 59 украинских дронов

Более полусотни украинских дронов сбили над территорией России в ночь на 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В период с 20:00 мск 25 мая <...> до 7:00 мск 26 мая <...> дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, часть целей ликвидировали в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской. Также атаки отразили в Крыму, Смоленской и Новгородской областях.

Утром 26 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что российские средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к границам региона. После этого в российском субъекте отменили беспилотную опасность, действовавшую более двух часов.

Накануне в Михайловском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два сотрудника МЧС России. Беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на неэксплуатируемое здание, из-за чего начался пожар. На место происшествия прибыли огнеборцы, но подверглись повторному удару украинского дрона.

