На танкере у берегов Омана произошел взрыв после обстрела, экипаж эвакуировали

Вблизи побережья Омана в результате обстрела пострадал нефтяной танкер Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к востоку от оманского Муската. Капитан танкера доложил центру о внешнем взрыве в кормовой части судна по левому борту, недалеко от ватерлинии.

По информации центра координации, экипаж был вовремя эвакуирован, пострадавших нет. Однако, по словам капитана корабля, некоторый объем топлива попал в море через пробоины. Ведется расследование инцидента.

4 мая UKMTO сообщал об обстреле танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Ормузском проливе.

22 апреля UKMTO сообщил, что по меньшей мере три контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе. После атаки два судна были перехвачены Корпусом стражей исламской революции (КСИР): MSC Francesca под флагом Панамы и Epaminondas под флагом Либерии. Иран впервые задержал иностранные корабли с начала войны с США и Израилем. Их сопроводили к берегам Исламской Республики.

Ранее стало известно о планах поэтапно открыть Ормузский пролив.