В Ормузском проливе обстреляли британский танкер

Танкер подвергся атаке у берегов ОАЭ в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).

По его данным, инцидент произошел в 126 км к северу от Фуджейры.

«Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», — отмечается в сообщении.

Экипаж судна не пострадал, разлива топлива не случилось.

22 апреля UKMTO сообщил, что по меньшей мере три контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе. После атаки два судна были перехвачены Корпусом стражей исламской революции (КСИР): MSC Francesca под флагом Панамы и Epaminondas под флагом Либерии. Иран впервые задержал иностранные корабли с начала войны с США и Израилем. Их сопроводили к берегам Исламской Республики.

До этого издание Politico со ссылкой на министерство обороны королевства писало, что британские военные водолазы начали подготовку к разминированию в Ормузском проливе на случай, если будет принято такое решение. Издание отмечает, что Британия таким образом стремится продемонстрировать США готовность внести весомый вклад в охрану ключевого прохода кораблей через Персидский залив.

Ранее командование ВС США отчиталось о судах, перехваченных за время блокады Ирана.

 
