В Британии заявили об обстреле сухогруза у берегов Ирана

Неподалеку от побережья Ирана сухогруз подвергся обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 11 морских милях (примерно 20,4 км. — Прим. ред.) к западу от Сирика, Иран. Капитан сухогруза, движущегося в северном направлении, доложил о том, что на него напали несколько небольших судов», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, экипаж в безопасности, экологический ущерб не зафиксирован.

22 апреля Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что по меньшей мере три контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе.

По данным агентства, после обстрела два судна были перехвачены Корпусом стражей исламской революции (КСИР): MSC Francesca под флагом Панамы и Epaminondas под флагом Либерии. Как уточняет Reuters, Иран впервые задержал иностранные корабли с начала войны с США и Израилем. Их сопроводили к берегам Исламской Республики.

