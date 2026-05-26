Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине признали неэффективность ПВО перед российскими БПЛА

Елизаров: украинским ПВО становится сложнее противостоять дронам России
Shutterstock

Украинским силам противовоздушной обороны все сложнее становится бороться против российских беспилотников. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по развитию ПВО Павел Елизаров (признан в РФ иностранным агентом), передает украинское издание «Новости. Live».

«Работа ПВО становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество дронов, выпускаемых единовременно, стремительно растет», — говорится в материале.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

14 апреля украинский президент в ходе брифинга с немецким канцлером Фридрихом Мерцем сообщил, что Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках ракет для систем ПВО и пусковых установках.

Ранее на Украине заявили о новой тактике атаки ВС РФ большим роем дронов вдоль границы.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!