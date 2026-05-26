На Украине признали неэффективность ПВО перед российскими БПЛА

Украинским силам противовоздушной обороны все сложнее становится бороться против российских беспилотников. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по развитию ПВО Павел Елизаров (признан в РФ иностранным агентом), передает украинское издание «Новости. Live».

«Работа ПВО становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество дронов, выпускаемых единовременно, стремительно растет», — говорится в материале.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

14 апреля украинский президент в ходе брифинга с немецким канцлером Фридрихом Мерцем сообщил, что Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках ракет для систем ПВО и пусковых установках.

Ранее на Украине заявили о новой тактике атаки ВС РФ большим роем дронов вдоль границы.