У Украины отсутствуют технические возможности для перехвата российских баллистических ракет «Орешник». Об этом пишет финская телерадиовещательная компания Yle.

Автор статьи обратил внимание, что траектория полета «Орешника» представляет собой резкий взлет и крутое пике. При этом боеголовки могут поражать отдельные цели.

«Это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины», — говорится в публикации.

В издании указали, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.

Накануне британская газета The Telegraph также признала, что сегодня не существует средств, способных перехватить российскую баллистическую ракету «Орешник». В издании отметили, что ракета движется со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз.

В газете The New York Times обратили внимание, что «Орешник» во время полета разделяется на несколько боеголовок, которые движутся по крутым траекториям, затрудняющим перехват американскими системами Patriot.

Ранее Украину заподозрили в желании ударить по «Орешнику» в Белоруссии.