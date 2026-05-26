Война США и Израиля против Ирана
Украину заподозрили в желании ударить по «Орешнику» в Белоруссии

Украина может готовить провокации против объектов на территории Белоруссии, где размещено тактическое ядерное оружие и ракеты «Орешник» на фоне возведения круговой оборону у границы со страной. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
 
«[Целями для провокации Украины могут быть] объекты [в Белоруссии], на которых может храниться тактическое ядерное оружие, пусковые установки, в том числе баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Украина может устроить провокацию против них. Я, конечно, не думаю, что им известно [их местонахождение], но допускаю, что они постараются узнать», — сказал эксперт.
 
Леонков напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что провокации со стороны Киева неминуемо будут. Как отметил аналитик, глава государства не допустит агрессии со стороны Украины.
 
Тот факт, что Украина начала готовить круговую оборону в населенных пунктах у границы с Белоруссией, считает Леонков, говорит о потенциальных провокациях и дроновых атаках со стороны ВСУ на соседнюю территорию.
 
Населенные пункты Волынской области на западе Украины готовят к круговой обороне. Об этом сообщила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен. 
 
По ее словам, речь идет о территориях на границе с Белоруссией, для которых также рассматривают сценарии полной эвакуации в случае военной угрозы.

Ранее стало известно, что Москва и Киев ведут диппереписку через Минск.

 
