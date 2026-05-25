Украина начала создавать оборону у границы с Белоруссией

«Страна.ua»: Украина создает круговую оборону у границы с Белоруссией

Населенные пункты Волынской области на западе Украины готовят к круговой обороне. Об этом сообщила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен, передает украинское издание «Страна.ua».

По ее словам, речь идет о территориях на границе с Белоруссией, для которых также рассматривают сценарии полной эвакуации в случае военной угрозы.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии, на черниговско-киевском направлении. Президент также отдал поручение МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии.

До этого президент Украины уже заявлял, что РФ якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. 15 мая Зеленский сказал, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

Ранее стало известно, что Москва и Киев ведут диппереписку через Минск.