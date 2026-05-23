На Украине намерены потратить более $248 млн на круговую оборону Киевской области

Военное командование Украины поручило подготовить Киевскую область к круговой обороне (организуется для длительного удержания занимаемых позиций территории при отражении атак со всех направлений и при угрозе окружения противником), заявил глава Вышгородской районной военной администрации (РВА) Алексей Данчин. Его цитирует «Страна.ua».

Чиновник отметил, что для такой защиты населенных пунктов региона потребуется около 11 млрд гривен (более $248 млн).

До этого главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские военные меняют свою стратегию, уходя от «войны на истощение» против России к «асимметричной стратегии». По его словам, главной целью этих изменений является остановка продвижения ВС РФ. Сырский подчеркнул, что ВСУ ради этого будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории.

После этого военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что подобные установки на ведение боевых действий дает глава государства/верховный главнокомандующий, а не генерал. Эксперт удивился и тому, что на Украине войной продолжают руководить с помощью СМИ и соцсетей, публично объявляя о своих планах.

Ранее глава района Киева призвал «подготовиться к апокалипсису» и вырыть уличные туалеты.