Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине намерены потратить более $248 млн на круговую оборону Киевской области

Глава Вышгородской РВА Данчин: Киевскую область подготовят к круговой обороне
Reuters

Военное командование Украины поручило подготовить Киевскую область к круговой обороне (организуется для длительного удержания занимаемых позиций территории при отражении атак со всех направлений и при угрозе окружения противником), заявил глава Вышгородской районной военной администрации (РВА) Алексей Данчин. Его цитирует «Страна.ua».

Чиновник отметил, что для такой защиты населенных пунктов региона потребуется около 11 млрд гривен (более $248 млн).

До этого главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские военные меняют свою стратегию, уходя от «войны на истощение» против России к «асимметричной стратегии». По его словам, главной целью этих изменений является остановка продвижения ВС РФ. Сырский подчеркнул, что ВСУ ради этого будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории.

После этого военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что подобные установки на ведение боевых действий дает глава государства/верховный главнокомандующий, а не генерал. Эксперт удивился и тому, что на Украине войной продолжают руководить с помощью СМИ и соцсетей, публично объявляя о своих планах.

Ранее глава района Киева призвал «подготовиться к апокалипсису» и вырыть уличные туалеты.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!