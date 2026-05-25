Матвиенко назвала тех, кто должен ответить за трагедию в Старобельске

Совет Федерации РФ/РИА Новости

Европейские спонсоры Киева должны понести ответственность за теракт в колледже в Старобельске. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени», — сказала политик.

Парламентарий добавила, что западные страны отказались осудить атаку на Старобельск тем самым подтверждая, что это было осмысленное покровительство киевского режима.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах после атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). Таким образом он прокомментировал публикацию фон дер Ляйен, в которой она обвинила Россию якобы в атаках на мирное население Украины в ночь на 24 мая. Тогда ВС России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник» в ответ на удар украинской армии по колледжу.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее руководству Украины предрекли суд за «Старобельскую расправу».

 
