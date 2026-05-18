Стало известно о происшедших в Одессе и Днепре мощных взрывах и пожарах

В Одессе и Днепре раздались мощные взрывы и произошли пожары
В Одессе и Днепре прогремели сильные взрывы, а затем начались пожары. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По имеющимся сведениям, Одессу атаковали не менее 40 беспилотников «Герань». В порту раздалось большое количество взрывов и были видны многочисленные вспышки. Затем начался сильный пожар. Беспилотники поразили военные и инфраструктурные объекты.

В Днепре после полуночи были слышны звуки пролета дронов, раздались взрывы, а затем в одном из районов города произошли повторные детонации. По предварительным данным, применялись свыше 10 баллистических ракет «Искандер-М» и четыре крылатые ракеты «Искандер-К». Ударам, вероятно, подверглись военные объекты.

Мощные взрывы раздались также в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и Ровно.

16 мая сообщалось, что по порту Одессы и производственным точкам в Харькове были нанесены сильные удары.

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.

 
