МЧС сообщило о двух раненных сотрудниках из-за атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области

Два сотрудника МЧС получили травмы в результате удара беспилотника во время тушения пожара в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону в «Максе».

Как отмечается в заявлении, украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на неэксплуатируемый жилой дом, что привело к возгоранию. На место была направлена пожарная служба, но при ликвидации возгорания произошла повторная атака БПЛА, в результате которой пострадали два сотрудника МЧС.

«Во время ликвидации пожара произошла повторная атака БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что украинские военные непрерывно атакуют Энергодар с воскресенья, повреждены несколько автомобилей.

25 мая в Запорожской области дрон атаковал автомобиль, где ехали отец и дочь за цветами для последнего звонка. Они получили тяжелые ранения.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС.

 
