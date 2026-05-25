Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС

ВСУ ударили FPV-дроном по автомобилю с сотрудниками Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар FPV-дроном по автомобилю, в котором находились сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявили в Telegram-канале «ЗАЭС. Официально».

По словам представителей станции, Украина продолжает вести «террористические атаки на Энергодар и инфраструктуру», которая связана с обеспечением работы Запорожской АЭС.

«Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки «ГАЗель», в котором находились сотрудники станции», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что работники станции успели покинуть транспортное средство до момента удара и не пострадали, после чего автомобиль полностью сгорел.

В данный момент ЗАЭС продолжает свою работу в штатном режиме, весь персонал находится на своих рабочих местах и выполняет необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции.

До этого стало известно, что украинские военные непрерывно атакуют Энергодар с воскресенья, повреждены несколько автомобилей, а информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее стало известно, что уже несколько суток в Энергодаре отсутствует электроснабжение после ударов ВСУ.