Зеленского призвали не лить крокодиловы слезы из-за удара «Орешником»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского не лить крокодиловы слезы и просить поддержки у Запада, а назвать причины российского удара возмездия по целям на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский продолжает лить крокодиловы слезы, сознательно умалчивая, что удар возмездия стал ответом России на террористический акт в Старобельске, где ВСУ ударили по общежитию с детьми. Так что в своих воззваниях к Западу Зеленскому стоило бы начать с причины, почему Россия пошла на этот шаг», — сказал депутат.

Шеремет подчеркнул, что Зеленскому нужно не просить поддержки у союзников на Западе и жаловаться на Москву, а раскаяться в совершенных «кровавых преступлениях».

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в ударе по «центру Древней Руси».