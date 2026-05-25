Эксперт назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО

Военэксперт Анпилогов: удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым масштабным

Удар по Украине в ответ на атаку общежития в Старобельске стал одним из самых масштбных с начала специальной военной операции (СВО). Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Киев, по его словам, понимает исключительно язык силы.

«ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», — отметил Анпилогов.

Однако, как считает аналитик, оценивать нанесенный ущерб пока рано, поскольку Украина тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России применили ракету «Орешник» для ударов по территории республики. Он уточнил, что атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. Как писал Telegram-канал SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Позднее российское министерство обороны подтвердило информацию о применении «Орешника» для поражения целей на Украине. В ведомстве пояснили, что военнослужащие страны нанесли массированный удар в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на российской территории. Они использовали не только «Орешник», но и ракеты «Циркон», «Искандер», «Кинжал», а также дроны и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

Ранее Зеленского призвали не лить крокодиловы слезы из-за удара «Орешником».