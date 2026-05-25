Война США и Израиля против Ирана
Украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК забрали в военкомат мужчину с дочкой

«Общественное»: на Украине военкомы задержали мужчину с его восьмилетней дочерью
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов) задержали мужчину с восьмилетней дочерью, когда остановили его для проверки документов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Как отмечается в публикации, во время проверки документов мужчине заявили, что ему необходимо проследовать в ТЦК «для уточнения данных», дочь ему некому было передать, поэтому она находилась все это время с ним.

«Мужчина пояснил, что с ним находится несовершеннолетняя дочь, матери рядом нет, супруги в процессе развода», — говорится в сообщении.

В итоге ребенок провел в помещении военкомата более 10 часов и только потом его забрали и передали матери.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украине должна продолжать мобилизацию, иначе «страна падет».

В конце апреля Верховная рада Украины продлила насильственную мобилизацию в стране до 2 августа. В том же месяце нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз сообщила, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников от мобилизации.

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.

 
