Бывший чиновник Минпромторга стал замминистра обороны России

Белоусов: экс-чиновник Минпромторга Осьмаков стал замминистра обороны России
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков назначен замминистра обороны РФ. Об этом сообщил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны государств СНГ, его слова приводит ТАСС.

«Хотел бы представить заместителя министра обороны РФ Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли России», — сказал министр обороны.

Вечером 30 октября Андрей Белоусов прибыл в Алма-Ату (Казахстан) для участия в заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).

В рамках заседания планируется обсуждение ключевых аспектов многостороннего военного взаимодействия, направленных на укрепление вооруженных сил стран-участниц и поддержание стабильности в регионе». В министерстве обороны подчеркнули, что мероприятие предполагает активную совместную работу руководителей военных ведомств стран СНГ.

Ранее Путин назначил нового спецпредставителя РФ по определению границы со странами СНГ.

