В результате вооруженной агрессии Украины в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Приходько.

Среди погибших, по его данным, двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

«Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

До этого мэр Горловки писал, что в ходе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Никитовском районе повреждено учреждение культуры и домостроение.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

