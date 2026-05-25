В результате удара ВСУ в ДНР повреждено учреждение культуры

Мэр Горловки: в ходе украинской атаки в городе повреждено учреждение культуры

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) в ходе удара украинских войск повреждено учреждение культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Приходько.

Он уточнил, что поврежденное учреждение культуры расположено в Никитовском районе. Также в результате атаки повреждения получило домостроение.

24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку массовой атаки беспилотниками на территорию региона.

В этот же день стало известно, что электроснабжение частично восстановлено в Запорожской области, однако Энергодар остается без света уже четвертые сутки.

23 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ударил по центру Луганска.

Ранее педагог колледжа в Старобельске рассказала, как спасла детей во время атаки ВСУ.