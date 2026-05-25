Названа возможная цель удара «Орешником» на Украине

Военный эксперт Дандыкин: целью «Орешника» в Белой Церкви мог быть аэродром

Целью российских баллистических ракет «Орешник» мог быть аэродром в Белой Церкви Киевской области. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«В Белой Церкви находится транспортный узел, аэродром. Там возможна разгрузка вооружения, распределение боеприпасов, беспилотников», — сказал собеседник портала.

Эксперт указал, что в Белой Церкви также есть ТЭЦ. Он выразил уверенность, что удары по объектам энергетики, несомненно, тоже были.

Дандыкин допустил, что перед запуском ракет Вооруженные силы (ВС) России могли запустить на территорию противника беспилотники, чтобы перегрузить средства противовоздушной обороны (ПВО).

24 мая в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по территории Украины. Кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники, уточнили в ведомстве. Целью ВС России стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

В Европе заявили, что случившееся ввергло Украину в хаос.

Ранее на Украине показали кадры предполагаемого прилета «Орешника».