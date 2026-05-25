В Европе заявили о хаосе на Украине после российского удара возмездия

Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский удар возмездия вверг Украину в хаос. Об этом заявил бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру в соцсети Х.

Он отметил, что в результате массированной атаки российской армии удалось нанести значительный ущерб Украине. По его словам, эта ситуация показала, кто лидирует на фронте.

«Тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий», — написал Геррейру.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прилете российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время атаки на город Белая Церковь в Киевской области.

В министерстве обороны РФ подтвердили эту информацию, заявив о массированном ударе по территории Украины не только с помощью «Орешника», но и ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что эта атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам в России. В МО уточнили, что целями ВС России стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Все цели были достигнуты и поражены.

Ранее на Украине показали кадры предполагаемого прилета «Орешника».

 
