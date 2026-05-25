Украинские беспилотники совершили налет на Ярославскую область

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Ярославскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор призвал водителей автотранспорта водержаться от поездок по этому направлению

Евраев отметил, что силовые ведомства продолжают свою работу

22 мая сообщалось, что из-за атаки украинских беспилотников было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Спустя несколько часов прерванное движение возобновилось.

За день до этого в ярославском аэропорту Туношна были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

