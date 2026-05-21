Аэропорт Ярославля временно приостановил работу

В аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты
Олег Смыслов/РИА Новости

В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В этот же день в 07:16 мск свою работу приостановил калужский аэропорт Грабцево.

В Минобороны ранее сообщили, что за минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили над девятью российскими регионами и Каспийским морем 121 украинский беспилотник.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Республикой Калмыкия и Крымом.

Ранее в Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели из-за атак БПЛА.

 
