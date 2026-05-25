Репортер Халаф: нет сомнений, что ВСУ атаковали гражданский объект в ЛНР

Иностранные журналисты, посетившие место атаки на Старобельский педагогический колледж в ЛНР, высказали о произошедшей трагедии. Об этом пишет РИА Новости.

«Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально», — сказал корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.

Американский журналист Кристофер Хелали в свою очередь отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают вести «войну против российских мирных жителей».

24 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что первого из десяти госпитализированных, пострадавших в результате теракта в Старобельске, выписали из больницы.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Луганского педуниверситета в Старобельске. В результате не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения.

Ранее глава ЛНР рассказал о попытках ВСУ помешать спасению пострадавших в Старобельске.