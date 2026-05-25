Глава ЛНР рассказал о героизме жителя Старобельска, помогавшего спасать детей

Житель Старобельска проявил мужество и отвагу при спасении детей в разрушенном колледже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он рассказал о находящемся сейчас в больнице мужчине по имени Константин, который проживал в соседнем с колледжем доме. Он в первые минуты же бросился на помощь и, несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение.

Глава ЛНР назвал действия Константина настоящим мужественным поступком, поблагодарил его за неравнодушие и отвагу и пожелал ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

До этого Пасечник рассказал, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать колледж 15 раз во время проведения спасательной операции.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Правозащитники призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) признать удар по общежитию военным преступлением. Следком возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по ЛНР.