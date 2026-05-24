Первого пострадавшего при теракте в Старобельске выписали из больницы

Пасечник: одного пострадавшего выписали, еще девятерых лечат в стационарах
Первого из десяти госпитализированных, пострадавших в результате теракта в Старобельске в Луганской народной республике, выписали из больницы. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

«Один ребенок из больницы выписан, остальные получают лечение дома», — сообщил Пасечник.

По его информации, девяти пострадавшим оказывают помощь в стационарных медучреждениях.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Луганского педуниверситета в Старобельске. В результате не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с колледжем, на который была совершена атака, не было, и что «удар был не случайным».

