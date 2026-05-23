Дрон ВСУ ударил по центру Луганска

Дрон Вооруженных сил Украины ударил по центру Луганска — пострадали два человека. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина», — написал он.

Пасечник добавил, что раненых госпитализировали.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

По последним данным, не удалось спасти 18 человек, десятки пострадали.

Ранее педагог колледжа в Старобельске рассказала, как спасла детей во время атаки ВСУ.