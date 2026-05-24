В Ивановской области объявили об опасности атаки дронов

В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Приведена в действие система предупреждения атак приведена. Спецслужбы ведут мониторинг оперативной обстановки.

Власти призвали население области сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями оперативного штаба.

24 мая власти предупредили жителей подмосковного города Истры о беспилотной опасности.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны 33 беспилотника Вооруженных сил Украины самолетного типа.

23 мая беспилотник украинской армии ударил по центру Луганска, пострадали два человека.

Ранее украинские БПЛА ударили по транспортному цеху ЗАЭС.