Десятки БПЛА атаковали три российских области

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над пятью регионами страны 33 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В пятницу, 22 мая, 65 человек пострадали, из них 21 получил несовместимые с жизнью травмы в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской народной республики. Личности жертв установили, все они — студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

В ЛНР объявлен двухдневный траур, в пригороде уже состоялись первые похороны. По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, многих девушек похоронят в подвенечных платьях. Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, на месте трагедии побывали иностранные журналисты.

