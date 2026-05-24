Жителей города в Подмосковье предупредили об опасности атаки БПЛА

Жителей и гостей подмосковной Истры предупредили о беспилотной опасности. Об этом написала в Telegram-канале глава одноименного муниципального округа Татьяна Витушева.

Чиновница призвала горожан быть бдительными и соблюдать меры безопасности и напомнила, что нельзя обсуждать и размещать в соцсетях работу сил ПВО (противовоздушной обороны).

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

