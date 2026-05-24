Под Владимиром потушили пожар после атаки БПЛА

Во Владимирской области потушили пожар после удара БПЛА по инфраструктуре

В Камешковском округе полностью потушили пожар на инфраструктуре после налета БПЛА. Об этом написал на канале в «Максе» губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Чиновник поблагодарил оперативные службы за работу.

Прошлой ночью после удара беспилотников по инфраструктуре в Камешковском округе произошло крупное возгорание. Огонь распространился примерно на 800 «квадратов». На этой площади пожар в итоге удалось локализовать. При этом никто не пострадал.

А днем 24 мая дрон ударил по ж/д путям во Льговском районе Курской области, что привело к возгоранию вагона с топливом. В целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселили к родственникам 76 человек.

