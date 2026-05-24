БПЛА ударил по ж/д путям в Курской области, жителей отселяют

В Курской области после атаки дрона на ж/д пути загорелся вагон с топливом
Дрон ударил по ж/д путям во Льговском районе, что привело к возгоранию вагона с топливом. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам чиновника, предварительно, обошлось без последствий. Площадь пожара уточняется.

«В целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек», — сообщил глава региона.

Он добавил, что жителей разместят у родственников. При необходимости власти помогут с жильем.

В ночь на 24 мая ВС России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК (оборонно-промышленного комплекса) Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее «Газета.Ru» показала, как сейчас живет Мариуполь.

 
