Атака БПЛА привела к крупному пожару под Владимиром

Авдеев: во Владимирской области после атаки БПЛА возник пожар площадью 800 кв. м
Во Владимирской области возник пожар площадью около 800 квадратных метров после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере «Макс».

По его словам, этой ночью вражеские дроны ударили по инфраструктуре в Камешковском округе. Это стало причиной крупного возгорания. Однако где именно возник пожар, губернатор не уточнил. Он отметил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру в Александровском районе Владимирской области. Один из дронов попал в двухквартирный жилой дом. После удара в здании начался пожар. По данным губернатора региона, спасти не смогли супружескую пару и их сына 2014 года рождения. Мальчик накануне отметил день рождения. Отмечается, что у супругов осталось двое дочерей, одна из которых получила ожоги. Ее жизни ничего не угрожает, уточнил Авдеев.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области создадут специальную защиту от БПЛА.

 
