Глава Владимирской области сообщил о ситуации на месте пожара, возникшего из-за атаки БПЛА

Губернатор Авдеев: во Владимирской области локализовали пожар после атаки БПЛА
Николай Хижняк/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в Камешковском округе Владимирской области, начавшийся в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал губернатор региона Александр Авдеев.

«Вызванный атакой БПЛА <...> пожар локализован на площади 800 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта добавил, что к текущему моменту специалисты устранили открытое горение.

Авдеев утром 24 мая заявил об атаке БПЛА на Владимирскую область. Целью стала инфраструктура в Камешковском округе, где после налета произошло крупное возгорание. По словам губернатора, никто из людей не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 33 украинских дрона. Атаки отразили в Белгородской, Орловской, Калужской, Вологодской, Тверской, Брянской, Рязанской, Смоленской и Курской областях. Часть целей нейтрализовали в Крыму, столичном регионе и Краснодарском крае.

Ранее в Смоленской области после атаки украинских беспилотников загорелся дом.

 
