Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Мужчина не пережил атаку ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб при детонации FPV-дрона в Белгородской области
РИА «Новости»

Мирный житель погиб во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Грайворон. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы при детонации FPV-дрона.

До этого мирный житель был тяжело ранен в результате удара беспилотника по автомобилю в Белгородской области. Дрон атаковал машину ночью в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Мужчину доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Кроме того, у него зафиксировали множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

23 мая врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в течение суток ВСУ 56 раз атаковали территорию региона. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 беспилотников. Кроме того, украинские военные четыре раза использовали артиллерию для обстрела российского региона, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов. В результате пострадали восемь человек. Двое из них находятся в больницах. Состояние одного медики оценивают как тяжелое.

Ранее ФСБ раскрыла схему вербовки «живых бомб» в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!