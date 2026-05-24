Мужчина не пережил атаку ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Грайворон. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы при детонации FPV-дрона.

До этого мирный житель был тяжело ранен в результате удара беспилотника по автомобилю в Белгородской области. Дрон атаковал машину ночью в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Мужчину доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Кроме того, у него зафиксировали множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

23 мая врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в течение суток ВСУ 56 раз атаковали территорию региона. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 беспилотников. Кроме того, украинские военные четыре раза использовали артиллерию для обстрела российского региона, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов. В результате пострадали восемь человек. Двое из них находятся в больницах. Состояние одного медики оценивают как тяжелое.

