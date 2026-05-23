Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Врио губернатора рассказал об обстановке в Белгородской области после атак ВСУ

Шуваев: восемь человек пострадали от атак ВСУ за сутки в Белгородской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 56 раз атаковали территорию Белгородской области в течение суток, пострадали восемь человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

По его информации, силы противиовоздушной обороны ликвидировали 50 украинских беспилотников.

Под ударами оказались Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Кроме того, украинские военные четыре раза использовали артиллерию для обстрела российского региона, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов.

Также Шуваев сообщил, что двое пострадавших находятся в больницах. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось, что в селе Нежеголь Белгородской области украинский дрон атаковал грузовик, пострадал мирный житель. Водителя доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее ФСБ раскрыла схему вербовки «живых бомб» в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!