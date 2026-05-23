Врио губернатора рассказал об обстановке в Белгородской области после атак ВСУ

Шуваев: восемь человек пострадали от атак ВСУ за сутки в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 56 раз атаковали территорию Белгородской области в течение суток, пострадали восемь человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

По его информации, силы противиовоздушной обороны ликвидировали 50 украинских беспилотников.

Под ударами оказались Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Кроме того, украинские военные четыре раза использовали артиллерию для обстрела российского региона, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов.

Также Шуваев сообщил, что двое пострадавших находятся в больницах. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось, что в селе Нежеголь Белгородской области украинский дрон атаковал грузовик, пострадал мирный житель. Водителя доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее ФСБ раскрыла схему вербовки «живых бомб» в Белгородской области.