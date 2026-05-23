На Украине сообщили об атаке беспилотников на Киев

В Киеве объявили тревогу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным журналистов, столицу Украины атакуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В настоящее время воздушная тревога также действует в Киевской, Черниговской, Сумской областях и в отдельных районах Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской областей республики.

Незадолго до этого посольство США на Украине выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию страны. Посольство призвало американских граждан быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Накануне в Минобороны рассказали, что ВС России в ответ на атаки украинской армии по российским гражданским объектам нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по территории Украины.

Ранее ВС РФ прорвали мощный укрепленный узел украинских войск в ДНР.