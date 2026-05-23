На Украине заявили о гибели еще одного гражданина Британии в ходе конфликта

«Страна.ua»: 23-летний гражданин Британии погиб в ходе украинского конфликта
Еще один гражданин Британии погиб в ходе украинского конфликта, это произошло на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что речь идет о 23-летнем Айртоне Редферне из Южного Девона, который ранее проходил службу в королевских ВВС. В 2025 году он присоединился к специальному подразделению, оказывавшему поддержку украинским войскам.

В МИД Великобритании также подтвердили гибель британского гражданина.

23 мая советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что российские военные нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве, выбрав для этого момент, когда там проходило тайное совещание.

До этого ВС РФ прорвали мощный укрепленный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. По данным Минобороны, бойцы штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской дивизии в составе группировки российских войск «Центр» заняли опорные пункты украинских солдат на подступах к Новопавловке.

Ранее российские бойцы спасли пенсионерку, которую ВСУ использовали как щит.

 
