Военный эксперт рассказал о прилете в здание СБУ в Николаеве

Подполковник Иванников: удар по зданию СБУ нанесен в момент тайного совещания
Российские военные нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве, выбрав для этого момент, когда там проходило тайное совещание. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru.

Эксперт пояснил, что атака осуществлялась высокоточным оружием, которое позволяет поражать цели на больших расстояниях.

По его словам, не исключено, что прилет пришелся как раз на время ночного закрытого совещания представителей местного управления СБУ с иностранными советниками и кураторами из центрального офиса.

Он добавил, что в момент удара в здании могли находиться до 35 человек. Иванников подчеркнул, что этот удар нанес серьезный репутационный ущерб властям Киева, поскольку все больше людей перестают верить в безнаказанность СБУ.

13 мая прилет по зданию СБУ был зафиксирован в Луцке.

Ранее генсек НАТО помечтал о том, как Украина сможет «остановить» Россию.

 
